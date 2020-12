231 eleştirmen 2020’nin en iyilerini seçti

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:00

Dünyanın önemli sinema sitelerinden IndieWire, yılın en iyilerinin belirlendiği anketinin sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen ankete, dünyanın farklı ülkelerinden 231 eleştirmen katıldı.

Ankete katılan eleştirmenler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Performans, En İyi Belgesel, En İyi Sinematografi, En İyi Senaryo, En İyi Uluslararası Film ve En İyi İlk Film başlıklı sekiz kategoriyle yılın en iyilerini belirledi.

Anket sonuçlarına göre Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ve Toronto Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi olan, Chloé Zhao imzalı "Nomadland" 2020'nin en iyi filmi seçildi.

Usta oyuncu Frances McDormand'ın başrolde oynadığı film, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

Ankete katılan eleştirmenlerin yer aldığı listeye buradan bakılabilir.

İşte yılın en iyilerinin listesi:

En İyi Film

1. Nomadland

2. Never Rarely Sometimes Always

3. First Cow

4. Lovers Rock

5. I’m Thinking of Ending Things

6. Beanpole

7. Time

8. Da 5 Bloods

9. Martin Eden

10. Bacurau

En İyi Yönetmen

1. Chloé Zhao – "Nomadland"

2. Steve McQueen – "Lovers Rock"

3. Eliza Hittman – "Never Rarely Sometimes Always"

4. Kelly Reichardt – "First Cow"

5. David Fincher – "Mank"

6. Spike Lee – "Da 5 Bloods"

7. Charlie Kaufman – "I’m Thinking of Ending Things"

8. Pietro Marcello – "Martin Eden"

9. Kantemir Balegov – "Beanpole"

10. Lee Isaac Chung – "Minari"

En İyi Performans

1. Riz Ahmed – "Sound of Metal"

2. Frances McDormand – "Nomadland"

3. Chadwick Boseman – "Ma Rainey’s Black Bottom"

4. Delroy Lindo – "Da 5 Bloods"

5. Maria Bakalova – "Borat Subsequent Moviefilm"

6. Jessie Buckley – "I’m Thinking of Ending Things"

7. Luca Marinelli – "Martin Eden"

8. Gary Oldman – "Mank"

9. Carrie Coon – "The Nest"

10. Mads Mikkelsen – "Another Round"

En İyi Belgesel

1. Dick Johnson Is Dead

2. Time

3. Collective

4. City Hall

5. The Painter and the Thief

6. Bloody Nose Empty Pockets

7. 76 Days

8. The Social Dilemma

9. The Mole Agent

10. Totally Under Control

En İyi Sinematografi

1. Nomadland

2. Mank

3. Vitalina Varel

4. Lovers Rock

5. Never Rarely Sometimes Always

6. I’m Thinking of Ending Things

7. First Cow

8. Tenet

9. Beanpole

10. The Painted Bird/Gunda (TIE)

En İyi Senaryo

1. I’m Thinking of Ending Things

2. First Cow

3. Never Rarely Sometimes Always

4. Promising Young Woman

5. Mank

6. Fourteen

7. Minari

8. The Trial of the Chicago 7

9. One Night in Miami

10. Kajillionaire

En İyi Uluslararası Film

1. Bacurau

2. Beanpole

3. Another Round

4. Vitalina Varela

5. Martin Eden

6. Collective

7. Wolfwalkers

8. And Then We Danced

9. The Painted Bird

10. His House

En İyi İlk Film

1. Promising Young Woman

2. The Vast of Night

3. The 40-Year-Old Version

4. One Night in Miami

5. Relic

6. The Sound of Metal

7. The Assistant

8. Ham on Rye

9. Babyteeth

10. The Climb