26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin film adayları açıklandı
26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin film kategorilerindeki adaylar açıklandı. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar "Mank" ve "Minari" oldu.
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından beri her yıl düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choice Awards) bu yıl 26. kez sahiplerini bulacak.
Ödül sezonundaki önemli duraklardan biri olan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde bu yıl, adaylar iki parça hâlinde açıklanıyor. Geçen ocak ayında bu yıl televizyon kategorilerinde yarışacak diziler duyurulmuştu. Şimdi ise, film kategorisindeki adaylar açıklandı.
Bu yıl film tarafında en çok adaylık alan yapımlar, "Mank" ve "Minari" oldu.
David Fincher imzalı "Mank", 12 adaylık alırken; Steven Yeun'un başrolünde yer aldığı A24 yapımı "Minari" ise 10 dalda aday oldu.
Filmloverss'ın aktardığına göre, toplam 46 adaylık elde eden Netflix, bu yıl film tarafında en çok adaylık alan platform oldu.
Ayrıca Netflix, "Da 5 Bloods", "Ma Rainey’s Black Bottom", "Mank" ve "The Trial of the Chicago 7"ın En İyi Film kategorisine aday olması sonucunda bu kategoride en fazla adaylık alan platform olarak dikkat çekti.
26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, 7 Mart’ta düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak.
İşte aday filmler
En İyi Film
- Da 5 Bloods
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- Minari
- News of the World
- Nomadland
- One Night in Miami
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Erkek Oyuncu
- Ben Affleck – The Way Back
- Riz Ahmed – Sound of Metal
- Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
- Tom Hanks – News of the World
- Anthony Hopkins – The Father
- Delroy Lindo – Da 5 Bloods
- Gary Oldman – Mank
- Steven Yeun – Minari
En İyi Kadın Oyuncu
- Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
- Andra Day – The United States vs. Billie Holiday
- Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always
- Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
- Frances McDormand – Nomadland
- Carey Mulligan – Promising Young Woman
- Zendaya – Malcolm & Marie
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Chadwick Boseman – Da 5 Bloods
- Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
- Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
- Bill Murray – On the Rocks
- Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami
- Paul Raci – Sound of Metal
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
- Ellen Burstyn – Pieces of a Woman
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Olivia Colman – The Father
- Amanda Seyfried – Mank
- Yuh-Jung Youn – Minari
En İyi Genç Oyuncu
- Ryder Allen – Palmer
- Ibrahima Gueye – The Life Ahead
- Alan Kim – Minari
- Talia Ryder – Never Rarely Sometimes Always
- Caoilinn Springall – The Midnight Sky
- Helena Zengel – News of the World
En İyi Oyuncu Kadrosu
- Da 5 Bloods
- Judas and the Black Messiah
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Minari
- One Night in Miami
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Yönetmen
- Lee Isaac Chung – Minari
- Emerald Fennell – Promising Young Woman
- David Fincher – Mank
- Spike Lee – Da 5 Bloods
- Regina King – One Night in Miami
- Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7
- Chloé Zhao – Nomadland
En İyi Orijinal Senaryo
- Lee Isaac Chung – Minari
- Emerald Fennell – Promising Young Woman
- Jack Fincher – Mank
- Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always
- Darius Marder & Abraham Marder – Sound of Metal
- Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7
En İyi Uyarlama Senaryo
- Paul Greengrass & Luke Davies – News of the World
- Christopher Hampton ve Florian Zeller – The Father
- Kemp Powers – One Night in Miami
- Jon Raymond & Kelly Reichardt – First Cow
- Ruben Santiago-Hudson – Ma Rainey’s Black Bottom
- Chloé Zhao – Nomadland
En İyi Görüntü Yönetimi
- Christopher Blauvelt – First Cow
- Erik Messerschmidt – Mank
- Lachlan Milne – Minari
- Joshua James Richards – Nomadland
- Newton Thomas Sigel – Da 5 Bloods
- Hoyte Van Hoytema – Tenet
- Dariusz Wolski – News of the World
En İyi Yapım Tasarımı
- Cristina Casali, Charlotte Dirickx – The Personal History of David Copperfield
- David Crank, Elizabeth Keenan – News of the World
- Nathan Crowley, Kathy Lucas – Tenet
- Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank
- Kave Quinn, Stella Fox – Emma.
- Mark Ricker, Karen O’Hara & Diana Stoughton – Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Kurgu
- Alan Baumgarten – The Trial of the Chicago 7
- Kirk Baxter – Mank
- Jennifer Lame – Tenet
- Yorgos Lamprinos – The Father
- Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal
- Chloé Zhao – Nomadland
En İyi Kostüm Tasarımı
- Alexandra Byrne – Emma.
- Bina Daigeler – Mulan
- Suzie Harman & Robert Worley – The Personal History of David Copperfield
- Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom
- Nancy Steiner – Promising Young Woman
- Trish Summerville – Mank
En İyi Saç ve Makyaj
- Emma.
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- Promising Young Woman
- The United States vs. Billie Holiday
En İyi Görsel Efekt
- Greyhound
- The Invisible Man
- Mank
- The Midnight Sky
- Mulan
- Tenet
- Wonder Woman 1984
En İyi Komedi Filmi
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Forty-Year-Old Version
- The King of Staten Island
- On the Rocks
- Palm Springs
- The Prom
Yabancı Dilde En İyi Film
- Another Round
- Collective
- La Llorona
- The Life Ahead
- Minari
- Two of Us
En İyi Şarkı
- Everybody Cries – The Outpost
- Fight for You – Judas and the Black Messiah
- Husavik (My Home Town) – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Io sì (Seen) – The Life Ahead
- Speak Now – One Night in Miami
- Tigress & Tweed – The United States vs. Billie Holiday
En İyi Beste
- Alexandre Desplat – The Midnight Sky
- Ludwig Göransson – Tenet
- James Newton Howard – News of the World
- Emile Mosseri – Minari
- Trent Reznor & Atticus Ross – Mank
- Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste – Soul
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