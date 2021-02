26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin film adayları açıklandı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:30

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından beri her yıl düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choice Awards) bu yıl 26. kez sahiplerini bulacak.

Ödül sezonundaki önemli duraklardan biri olan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde bu yıl, adaylar iki parça hâlinde açıklanıyor. Geçen ocak ayında bu yıl televizyon kategorilerinde yarışacak diziler duyurulmuştu. Şimdi ise, film kategorisindeki adaylar açıklandı.

Bu yıl film tarafında en çok adaylık alan yapımlar, "Mank" ve "Minari" oldu.

David Fincher imzalı "Mank", 12 adaylık alırken; Steven Yeun'un başrolünde yer aldığı A24 yapımı "Minari" ise 10 dalda aday oldu.

Filmloverss'ın aktardığına göre, toplam 46 adaylık elde eden Netflix, bu yıl film tarafında en çok adaylık alan platform oldu.

Ayrıca Netflix, "Da 5 Bloods", "Ma Rainey’s Black Bottom", "Mank" ve "The Trial of the Chicago 7"ın En İyi Film kategorisine aday olması sonucunda bu kategoride en fazla adaylık alan platform olarak dikkat çekti.

26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, 7 Mart’ta düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

İşte aday filmler

En İyi Film

Da 5 Bloods

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

News of the World

Nomadland

One Night in Miami

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Erkek Oyuncu

Ben Affleck – The Way Back

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Tom Hanks – News of the World

Anthony Hopkins – The Father

Delroy Lindo – Da 5 Bloods

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

En İyi Kadın Oyuncu

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Zendaya – Malcolm & Marie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Bill Murray – On the Rocks

Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami

Paul Raci – Sound of Metal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Ellen Burstyn – Pieces of a Woman

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Yuh-Jung Youn – Minari

En İyi Genç Oyuncu

Ryder Allen – Palmer

Ibrahima Gueye – The Life Ahead

Alan Kim – Minari

Talia Ryder – Never Rarely Sometimes Always

Caoilinn Springall – The Midnight Sky

Helena Zengel – News of the World

En İyi Oyuncu Kadrosu

Da 5 Bloods

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

One Night in Miami

The Trial of the Chicago 7

En İyi Yönetmen

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Promising Young Woman

David Fincher – Mank

Spike Lee – Da 5 Bloods

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Orijinal Senaryo

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Jack Fincher – Mank

Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always

Darius Marder & Abraham Marder – Sound of Metal

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

En İyi Uyarlama Senaryo

Paul Greengrass & Luke Davies – News of the World

Christopher Hampton ve Florian Zeller – The Father

Kemp Powers – One Night in Miami

Jon Raymond & Kelly Reichardt – First Cow

Ruben Santiago-Hudson – Ma Rainey’s Black Bottom

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Görüntü Yönetimi

Christopher Blauvelt – First Cow

Erik Messerschmidt – Mank

Lachlan Milne – Minari

Joshua James Richards – Nomadland

Newton Thomas Sigel – Da 5 Bloods

Hoyte Van Hoytema – Tenet

Dariusz Wolski – News of the World

En İyi Yapım Tasarımı

Cristina Casali, Charlotte Dirickx – The Personal History of David Copperfield

David Crank, Elizabeth Keenan – News of the World

Nathan Crowley, Kathy Lucas – Tenet

Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank

Kave Quinn, Stella Fox – Emma.

Mark Ricker, Karen O’Hara & Diana Stoughton – Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Kurgu

Alan Baumgarten – The Trial of the Chicago 7

Kirk Baxter – Mank

Jennifer Lame – Tenet

Yorgos Lamprinos – The Father

Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Kostüm Tasarımı

Alexandra Byrne – Emma.

Bina Daigeler – Mulan

Suzie Harman & Robert Worley – The Personal History of David Copperfield

Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom

Nancy Steiner – Promising Young Woman

Trish Summerville – Mank

En İyi Saç ve Makyaj

Emma.

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Promising Young Woman

The United States vs. Billie Holiday

En İyi Görsel Efekt

Greyhound

The Invisible Man

Mank

The Midnight Sky

Mulan

Tenet

Wonder Woman 1984

En İyi Komedi Filmi

Borat Subsequent Moviefilm

The Forty-Year-Old Version

The King of Staten Island

On the Rocks

Palm Springs

The Prom

Yabancı Dilde En İyi Film

Another Round

Collective

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

En İyi Şarkı

Everybody Cries – The Outpost

Fight for You – Judas and the Black Messiah

Husavik (My Home Town) – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io sì (Seen) – The Life Ahead

Speak Now – One Night in Miami

Tigress & Tweed – The United States vs. Billie Holiday

En İyi Beste