27. İstanbul Caz Festivali çevrim içi konser biletleri satışa çıkıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:08

2-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrim içi platform üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan da izlenebilecek.

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den birçok sanatçıyı İstanbul'da açık hava mekânlarında; 20 Eylül’den itibaren ise festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Çevrim içi platform, 31 Ağustos itibariyle aktif olacak, 20 Eylül’de yayına açılan konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek.

İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra yedi gün boyunca görüntüleyebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri 2 Eylül Çarşamba günü 10.30’dan itibaren, biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunulacak.