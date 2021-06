27 kooperatiften 300 ürün için çevrimiçi satış başladı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştırdığı Halkın Bakkalı projesinde tüm Türkiye’ye online satış başladı. Yurttaşlar ilki Kemeraltı’nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Buca Kasaplar Meydanı ve Bornova'da Erzene ile Doğanlar mahallerine ulaşan Halkın Bakkalı’ndaki doğal ve sağlıklı ürünlere, artık halkinbakkali.com sitesi üzerinden de kolayca ulaşabilecek.

27 KOOPERATİFTEN 300 ÜRÜN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üretici ile tüketici arasındaki bağı güçlendirmek ve üreticinin ürününü pazarlamasına destek olmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yanlış tarım politikaları nedeniyle kent ve kır arasındaki dengenin bozulduğuna, işsizliğin ve yoksulluğun arttığına dikkat çeken Soyer, şöyle konuştu:

“27 üretici kooperatifinden 300 ürünün bulunduğu Halkın Bakkalı şubelerini internet ortamına taşıdık. Amacımız, hem küçük üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak hem de kentliyi adil ve temiz gıdayla buluşturmak. Nitekim pandemi ve iklim krizinin yarattığı etkiler tarımsal üretimin önemini, filizlenen her tohum tanesinin, köyden kente taşınan her sepetin, tezgâha konan her meyve sandığının yaşamın temel kaynağı olduğunu tüm insanlığa yeniden hatırlattı. ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek hayata geçirdiğimiz İzmir Tarımı politikaları tam da bu sebeple binlerce yıldır bizden bereketini esirgemeyen bu topraklarda, çiftçimizi ve üretimi destekleyerek küçülen ekmeğimizi büyütmenin, artan işsizlik ve yoksulluğa derman olmanın yol haritasını çiziyor. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadele odağını esas alan İzmir Tarımı son yıl larda iklim krizinin giderek artan olumsuz etkilerine ve kuraklığa, aynı zamanda pandemi ile derinleşen yoksulluğa karşı önemli çözümler sunuyor. Halkın Bakkalı projemiz ve İzmir Tarımı politikalarımız sayesinde biliyoruz ki üreticilerimizle birlikte milyonlarca vatandaşımız ve aynı zamanda suyumuz, toprağımız ve geleceğimiz kazanıyor.”