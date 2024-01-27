27 Ocak Cumartesi MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ; , DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ113, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ160, İSİMSİZ36, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ MH.; ESKİ İZMİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında BEŞEYLÜL; , ATATÜRK, BAHÇELER BAŞI, BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, FEVZİ PAŞA, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, KALE ARKASI, KURTULUŞ, KUYUCAK SK., KUYUCAK SOKAK, MEKTEP, MİLLİ EGEMENLİK, MİLLİ EGEMENLİK 2 NOLU, REDDİ İLHAK CD., SAKARYA, SEKİNE EVREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY; , HACIBEY KÜME EVLERİ SOK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY MH.; EREN KÖY YOLU, ESKİ İZMİR YOLU, HACIBEYMAGH.ZEYTİNÇAY KÜME EVLER, ZEYTIÇAY KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , SALKIM, CEVİZLİ, İSİMSİZ11, İSİMSİZ112, İSİMSİZ12, İSİMSİZ133, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ60, KOCATEPE, METEHAN, ZİYA GÖKALP 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; ALAŞEHİR, ATATÜRK, ATATÜRK 3 NOLU, ATATÜRK 4 NOLU, AZİZİYE, CİHANGİR, ÇİÇEKÇİLER, D.D.Y ANBAR ÜSTÜ, DEDE KORKUT, DİKİLİTAŞ, DİKMEN SK., ERGENEKON CD., ESKİ İZMİR, FATİH, İLKAY, KAVAKLIDERE, KIZIL ELMA, KÖROĞLU, MELTEM, METİN, MOHAÇ SK., NERGİZ SK., ÖZGÜR SK., ŞAHİN SK., TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN CD., ÜLKER, ÜLKER 1 NOLU, ZİYA GÖKALP 2 NOLU, ZÜBEYDE HANIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY; , ORUÇ REİS, ALİ AKGÜN, ESKİ İZMİR, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, KURUDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY MH.; 1. ÇK., ASENA SK., BAĞARASI SK., BAKÜ SK., CAMİ SK., CEVİZLİ, CEVİZLİ SK., CEVİZLİ SOK., ESKİ HAPİSHANE ARKASI, ESKİ HAPİSHANE ARKASI SK., ESKİ İZMİR YOLU 1. SK., FERAH SK., GÜVEN SK., HACIBEY KÖY YOLU, İZMİR YOLU 2. SK., İZMİR YOLU ÜSTÜ 2 SK., KAVAKLIDERE, KURUDERE SOK., MUSTAFA PEHLİVANOĞLU CD., OSMANİYE, PATİKA, ÜZÜMLÜ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON; , AKKEÇİLİ CADDESİ, ÇAMLI, DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ134, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ149, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ177, İSİMSİZ50, TURHAN ALAKENT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON MH.; ADNAN MENDERES, AKGÜL SK., AKKEÇİLİ, CEM SULTAN SK., D. D. GEÇİT SK., D. D. YOLALTI SK., DENİZLİ YOLU, E. SALİHLİ YOLU, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ, GAZİ 1 NOLU, GAZİ 2 NOLU, GAZİ 3 NOLU, GAZİ 4 NOLU, GELİBOLU, GÜMÜŞ, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜNKAR, KAHRAMANLAR, KAMİLBEY, KIRMIZIGÜL, MORGÜL, NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., OSMANLILAR, SANCAK SK., SARIGÜL, SERİNYAYLA SK., ŞEHİTLER SK., ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR, VATAN, YAYLA SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , İSİMSİZ34, İZMİR, SÜLEYMAN DEMİREL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BİLGE KAĞAN SK., HALİDE EDİP, NAMIK KEMAL, NENEHATUN, ÖZMEN, ÖZMEN ALTI, ZAFER, ZEKİ ÜNGÖR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA; SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA MH.; ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; , BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP 2 NOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; ATATÜRK, ATATÜRK 1 NOLU, CEVDET KAYA ÇIKMAZI, CİHANGİR, ESKİ İZMİR, KAVAKLIDERE, KEBAN, KURTULUŞ, KUVAİ-MİLLİYE, OSMAN AKCA, SÜMER ORAL, ULUBATLI HASAN CD., ZİYA GÖKALP 1. SK., ZİYA GÖKALP 2.SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BAHÇELİKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BELENYAKA; İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ270, İSİMSİZ271 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında DELEMENLER; , CAMİ, DELEMENLER İÇ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ180, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ210, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ260, İSİMSİZ261, İSİMSİZ263, İSİMSİZ264, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266, İSİMSİZ267, İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ271, İSİMSİZ272, İSİMSİZ273, İSİMSİZ276, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ6, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, ORTAHAN SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında DELEMENLER MH.; CAMLICA SOK., DELEMENLER ORTAHAN SK, DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU, DENİZLİ SALİHLİ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MAHMUTLAR SOK., ORTAHAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GİRELLİ; , GİRELLİ SOK, GİRELLİ SOK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ16, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ164, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ7, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GİRELLİ MH.; AYDINÇEŞME, DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU, GİRELLİ, GİRELLİ KÖYÜ YOLU, GİRELLİ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜLENYAKA; DEĞİRMENDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ190, İSİMSİZ2, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında HACIALİLER; , CAMİ, GÜZELBAHÇE SK, HACIALİLER, HACIALİLER KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ59, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında HACIALİLER MH.; DELEMENLER İÇ YOLU, ORTAHAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında SUBAŞI; , EŞME YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, SUBAŞI, SUBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, SUBAŞI SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLÜ; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SUBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLÜ MH.; ÜZÜMLÜ SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; İSİMSİZ160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; ÖRDEKLİ YOLU ÇİFTLİKLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARIGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ103, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ6, İSİMSİZ84, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR MH.; PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BEREKETLİ; İSİMSİZ1, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ46, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, KASABA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA MH.; ARA YOL, AŞAĞIÇOBANİSA KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLAR CD., CAM SK., CAMLIK, DEMİR SK., MANİSA TURGUTLU YOLU, SANAYİİ, TEPE, VATAN, YALÇIN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA MH.; Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, İSİMSİZ18, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., PINAR, SÜMBÜL SK., ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.