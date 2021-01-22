28 Ocak Fikirler Gecesi’nde 24 saat canlı yayın

22 Ocak 2021 Cuma, 09:05

Institut français Türkiye’nin Ankara, İstanbul ve İzmir ekipleri tarafından hazırlanan etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak çevrimiçi ortamda düzenlenecek.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Fikirler Gecesi “Yakın” temasıyla gerçekleşecek. 75 ülkenin katılacağı ve Institut français Paris’in girişimiyle 24 sürecek olan etkinlikte katılımcıları, sohbet, tartışma, müzik ve performansla dolu bir program bekliyor.

Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe ve Fransızca simültane çeviri ile gerçekleşecek. Aynı zamanda Institut français de Turquie Facebook sayfasından canlı yayımlanacak.

Fikirler Gecesi’nin programı şöyle:

17.00 – Konferans: Maxime Rovère ile « Felsefede yakınlık »

Felsefeci yazar Maxime Rovère Dünya’nın yaşadığı bu krizle birlikte varlık ile yokluk’un şekil değiştirmesinden yola çıkarak yakın ve uzak kavramlarını sorgulayacak.

*Etkinlik ODTÜ Felsefe Bölümü ve Charles de Gaulle Lisesi işbirliği ile Zoom ve Facebook’dan canlı olarak Fransızca ve Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek.

19.00 – Söyleşi : « Türkiye ve Yunanistan’da 18 yaşında olmak »

Türkiye ve Yunanistan’dan 8 lise son sınıf öğrencisi Yakın teması altında dünyaya bakışlarını, onları nelerin yakınlaştırıp nelerin uzaklaştırdığını konuşuyor.

Etkinlikte Türkiye adına Galatasaray, Saint Joseph, Pierre Loti ve Charles de Gaulle liselerinden dört öğrenci konuşacak. France Inter’den Caroline Gillet moderasyonu üstlenirken felsefe yazarı Brigitte Labbé de etkinliğe canlı olarak katılacak.

*Etkinlik Fransızca, İngilizce simültane çeviri ile Facebook’dan canlı olarak tüm dünyaya yayımlanacak.

20.00 – Sohbetli konser: Derya Türkan & Sokratis Sinopoulos

Türkiye ve Yunanistan’dan iki kemençe sanatçısı adalardan dolanarak iki ülkeyi birbirine bağlayan bir müzikal dinleti ve sohbet sunacaklar.

*Etkinlik Youtube ve Facebook’dan konsekütif çeviri ile yayımlanacak.

21.15 – Söyleşi : « İstanbul – Strazburg : Kültürle yakınlaşan iki kent »

Bilgi Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim görevlisi Emre Gönen moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide konuklar Selen Ansen, Su Yücel, Canan Akkaya ve Barış Doğrusöz karşılaşmalarını, inşa ettiklerini, tutkularını, kısaca İstanbul ve Strasbourg’un dekor olduğu çift kültürlü yaşamlarını anlatacaklar.

İki kentin nasıl bu kadar doğallıkla birbirine bağlandığını, nasıl yaratıcılığın bu iki sanatsal deniz fenerini bugün de birbirine yaklaştırmaya devam ettiğini, otuz yıl önce imzalanan ilk kültürel işbirliği anlaşmasının üzerine bu iki gerçek Avrupa metropolünü birbirine daha da yakınlaştıracak yeni kültürel köprülerin nasıl inşa edilebileceğini aktaracaklar.