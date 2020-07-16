3 eski bakan komisyon başkanı seçildi
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç TBMM Dışişleri Komisyonu, eski Sağlık Bakanı Recep AkdağSağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığına seçildi.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç TBMM Dışişleri Komisyonu, eski Sağlık Bakanı Recep AkdağSağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığına seçildi.
Eski bakanlar, Meclis'teki 3 ihtisas komisyonunun başkanlığına seçildi. TBMM'deki 5 ihtisas komisyonunun başkanı değişti.
Buna göre, eski Gençlik ve Spor Bakanı, AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığına seçildi.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı, AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanlığı koltuğuna oturdu.
Eski İçişleri Bakanı, AKP Erzurum Milletvekili Efkan Ala, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığı görevine getirildi.
Adalet Komisyonu başkanlığına AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına ise AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.
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