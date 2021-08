Animatör ve karakter tasarımcısı Masami Suda yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:41

Anime dünyasının önemli isimlerinden olan animatör ve karakter tasarımcısı Masami Suda, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Suda, Slam Dunk, Speedracer, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! gibi birçok klasiğe de imzasını attı.

Suda'nın ölüm haberi Twitter kullanıcısı Olivier Fallaix tarafından duyuruldu. Fallaix'in paylaşımında, "Masami Suda, 77 yaşında öldü. En dikkate değer çalışması, Hokuto no Ken'in (Ken the Survivor) karakter tasarımıydı. Japon Animasyon Yaratıcıları Derneği'nin bir üyesiydi" İfadeleri yer aldı.

Kariyerine Tatsunoko Productions aracılığıyla başlayan Suda, kariyeri boyunca Toei Animation için birçok farklı dizide hem karakter tasarımcısı hem de animatör olarak yer aldı. Suda ayrıca, Japon Animasyon Yaratıcıları Derneği'nin üyesiydi. "Pokemon 2000 The Movie", "Gatchaman", "Judo Boy", "Hellsing Ultimate", "Beserk" ve "Dragon Ball Z" gibi yapımlarda imzası olan Suda'nın en çok bilinen yapımı ise "Fist of the North Star" oldu.