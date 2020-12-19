30 öğretmen 112 Çağrı Merkezi’nde görevlendirilmişti: Samsun’da İl Milli Eğitim geri adım attı
Samsun’da öğretmenlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından valilik onayı ile resmen 112 Çağrı Merkezi’nde görevlendirilen 30 öğretmenin görevlendirilmeleri iptal edildi.
Samsun’da bazı öğretmenler istekleri dışında 112 Acil Çağrı merkezlerinde görevlendirilmiş, bu görevlendirmeler, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Samsun Tabip Odası tarafından tepki görmüştü. Kentteki görevlendirmeler ulusal basına da yansıyınca, milli eğitim müdürlüğü geri adım attı ve görevlendirmeleri iptal etti. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri görevlendirilmelerinin iptal edildiğini, gönüllü olarak devam etmek isteyen ve gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlerin bu isteklerinin yerine getirileceğini bildirdiler.
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