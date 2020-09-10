31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

10 Eylül 2020 Perşembe, 22:50

31. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni, Büyülü Fener Sinemasında gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirciye kapalı yapılan ödül töreninde "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" dallarında ödüller sahiplerine verildi.

EN İYİ FİLM: 'BİLMEMEK'

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarıştı.

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı, kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş ve Tuğçe Altuğ ile sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi, "Bilmemek" filmi En İyi Film seçti.

"Bilmemek"

Leyla Yılmaz’ın yönettiği film, bencil, sıkışmış dünyalarından çıkamayan bireylerin, büyümekte olan bir çocuğu anlamadaki acizliklerini etkileyici bir dille anlatabilme becerisi ve toplumsal çürümeye yaptığı vurgudan dolayı 50 bin lira değerindeki ödüle değer görüldü.

"Bilmemek" filmindeki performansıyla Senan Kara, En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu, Emir Özden ise En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

EN İYİ YÖNETMEN: ONUR ÜNLÜ

En İyi Yönetmen ödülü ise "Topal Şükran'ın Maceraları" filmiyle Onur Ünlü'ye verildi. Emel Erden de aynı filmdeki çalışmasıyla En İyi Sanat Yönetmeni ödülüne değer görüldü.

"Topal Şükran'ın Maceraları"



Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen En İyi İlk Film Ödülü'nü bu yıl, Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği "Uzun Zaman Önce" filmi aldı.

"Uzun Zaman Önce"



Filmdeki performansıyla Serdar Orçin'e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, filmdeki müzikleri ile Uygur Yiğit'e de En İyi Özgün Müzik Ödülü verildi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki performansıyla Selen Uçer'e verildi. Filmin yönetmeni ve yazarı Ümit Ünal da Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda sahiplerini bulan diğer ödüller şöyle:

En İyi Görüntü Yönetmeni: Hakan Körezli / "Şair"



En İyi Sanat Yönetmeni: Emel Erden / "Topal Şükran'ın Maceraları"

En İyi Kurgu: Maryna Er Gorbach, Aziz İmamoğlu / "Omar Ve Biz"



SİYAD En İyi Film Ödülü: "Topal Şükran'ın Maceraları" / Onur Ünlü

EN İYİ BELGESEL: 'İÇİMDEKİ KÜLLER'

Belgesel kategorisinde 11 filmin yarıştığı festivalde, eserleri akademisyen Nihan Gider Işıkman, yönetmen, senarist ve yapımcı Rena Lusin Bitmez ile yönetmen ve belgesel yapımcısı Zeynep Gülru Keçeciler’in yer aldığı seçici kurul değerlendirdi.

"İçimdeki Küller"



Bu kategorinin birincisi Ayten Başer Yetimoğlu'nun "İçimdeki Küller" adlı yapımı oldu ve Yetimoğlu, 20 bin lira değerindeki ödülü kazandı.

YILIN KISA FİLMİ: 'BARÊ GİRAN'

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 14 film yarıştı.

Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler'den oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi, Yılmaz Özdil'in "Barê Giran" (Ağır Yük) adlı filmine 10 bin lira değerindeki "En İyi Kısa Film" ödülünü verdi.

"Barê Giran" (Ağır Yük)



Festivalin Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlediği, "Ankara" temalı kısa ve belgesel film üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez verdiği 10 bin lira değerindeki "VEKAM Özel Ödülü"ne ise Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var" isimli belgeseli layık görüldü.

"Asfaltın Altında Dereler Var"



FESTİVALİN SON GÜNÜ

Festivalin bugünkü son gününde ise dünya sinemasından filmler gösterilecek.

Eric Rohmer’in 1970 tarihli başyapıtı "Claire's Knee / Claire’in Dizi", Macar sinemacı Zoltan Fabri'nin 1956 yapımı klasiği "Profesör Hannibal", Nina Hoss'un San Sebastian ve Stockholm film festivallerinden ödüllerle dönen performansıyla öne çıkan gerilim dozu yüksek draması "The Audition / Seçmeler", bağımsız İtalyan sinemacı Danilo Caputo'nun isyan ve yeniden doğuş hikayesi anlattığı "Sow the Wind / Rüzgarı Eken", Alman yönetmen Arne Körner'in kara komedisi "Gasmann" ve Polonyalı yönetmen Andrzej Munk'un adını Beethoven'ın 3. senfonisinden alan savaş komedisi "Eroica" bu yılki festivalin son gösterimleri olacak.





