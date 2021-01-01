34 milyon yeni yıla borçla giriyor

01 Ocak 2021 Cuma, 08:15

Salgın döneminde açılan kredi muslukları 33.9 milyon yurttaşın yeni yıla borç sarmalıyla girmesine yol açtı. Hane halkının bankalara olan borcu bir yılda yüzde 41 gibi rekor bir düzeyde artış kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2020'nin 52'nci ve son hafta verilerini yayınladı. Buna göre, bireysel kredi kartları da dahil tüketici kredileri hacmi bir yılda 236.2 milyar lira artarak 816.2 milyar liraya çıktı.

385 MİLYAR ‘İHTİYAÇ'TAN

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; Pandemi döneminde nisanda 920 bin, mayısta 699 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı. Bu rekor artış bireysel kredi borcu bulunan kişi sayısının bir yılda 2.4 milyon artarak 33.9 milyon kişiye ulaşmasına yol açtı. Kişi başına düşen kredi riski ise bir yıl önceki 18.6 bin lira seviyesinden 25.1 bin lira düzeyine çıktı.

Yurttaşın durumunu özetleyen tabloyu il il incelediğimizde, Türkiye Bankalar Birliği ekim raporuna göre, kişi başına ortalama bireysel kredi borcu en yüksek il 26 bin 87 lira ile Ankara oldu. Ankara'yı 22 bin 945 lira ile İzmir, 21 bin 757 lira ile Tekirdağ takip ediyor. 12 ayda en hızlı borçlanan il ise yüzde 84.5 oranında bireysel kredi artışıyla Şırnak olurken, Hakkari yüzde 82.8, Siirt de yüzde 70.3 artış hızı ile dikkat çekti.

Bireysel kredi türlerinde en büyük artış hacmi ihtiyaç kredilerinde görüldü. Bankacılık sektörünün kullandırdığı ihtiyaç kredisi hacmi 2020'de yüzde 49 artışla 385 milyar liraya ulaştı. 278.4 milyar liraya ulaşan konut kredilerinde yıllık artış yüzde 40 olurken, sene başında 7 milyar lira seviyesinde olan taşıt kredileri hacmi ise yüzde 64 artışla 11.5 milyar liraya çıktı.