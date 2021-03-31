4 bin yapıtın bulunduğu sergi, Ankaralıları bekliyor

31 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

7. Çağdaş Sanat Fuarı, “Art Ankara”daydık dün.

Alman şair Rainer Maria Rilke’nin, izlenimci resmin unutulmaz isimlerinden Cezanne’ın sanatını betimlerken söylediği sözlerle aktarırsak; birbiriyle tartışan, dahası kavga eden, ancak her birinin ruhuna inince aralarında çok iyi anlaşan renklerle buluştuk.

İnsanlar, yüzler, kentler, meyveler, çiçekler, kadınlar, çocuklar, biçimler ve hiç kuşkusuz yaşamın tüm renkleri ile coştu gönlümüz.

Salgın nedeniyle çok zor koşullarda açılan fuarın özverili yöneticilerinden Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün verdiği bilgiye göre, etkinlik; müzeler, üniversiteler, galeriler, sanatsal ürün üreten firmalar ve sanatçıların yer aldığı 100’ü aşkın katılımcıyı ağırlıyor. 22 ülkeden 107, Türkiye’den 900 sanatçı yaklaşık 4 bin yapıtını sergiliyor fuarda.

Başkentteki yabancı elçiliklerin de yakın ilgisini çeken fuara, İstanbul’dan ve Anadolu’dan 20’yi aşkın önemli koleksiyoncular özel olarak katılmak üzere Ankara’ya gelmiş bulunuyorlar.

Birkaç yıldır çok önemli bir aşamaya taşınmış olan fuar, ne yazık ki, salgın nedeniyle yeni kısıtlamaların da gelmesiyle bu yıl çok daha fazla sanatseverle buluşma olanağından uzak kalacak.

Oysa, ressam ve eğitimci Hasan Pekmezci, etkinliğin, 126 yıldır sürmekte olan Venedik Bienali gibi uzun ömürlü olmasını diliyor ve ekliyor:

“Türkiye’de son dönemde 100 yıllık kurumlarımızı yok ettik. Bu temelleri yok etmeden kurmak ve sürdürmek zorundayız. ArtAnkara da sürdürülmesi gereken bir gelenek olmalı.”

ANKARA’DA SANATIN VARLIĞI...



Ressam ve sanat eleştirmeni Celal Binzet de yaşadığımız süreçte kültür ve sanatın üzerine adeta ölü toprağı serilmek istendiğinin özellikle altını çizerek, Ankara’da sanatın varlığını simgeleyen bu önemli girişimin yaşatılmasının önemine değiniyor.

Özel atölyeler, sergiler, söyleşilerle birlikte Bedri Baykam’dan İsmail Altınok’a, Devrim Erbil’den İbrahim Balaban’a, Mustafa Ayaz’dan Metin Yurdanur’a, Süleyman Saim Tekcan’dan Mehmet Aksoy’a birçok ustayı buluşturan fuarın bir önemli köşesi de Cumhuriyet gazetesinin usta karikatüristlerinden Turhan Selçuk’un yarattığı ünlü kahramanı Abdülcanbaz’ın yontusuna ayrılmış...

Ankaralılar, gerekli önlemleri alarak bu fuarı mutlaka gezmeli...