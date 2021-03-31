4 bin yapıtın bulunduğu sergi, Ankaralıları bekliyor
Sanatın fuarında 22 ülkeden yüzü aşkın katılımcının 4 bin yapıtı sergileniyor, Devrim Erbil de var, Bedri Baykam da Abdülcanbaz’ın yontusu da. Fuarda sergiler, söyleşiler, atölyeler görmeye gelecek Ankaralıları bekliyor.
7. Çağdaş Sanat Fuarı, “Art Ankara”daydık dün.
Alman şair Rainer Maria Rilke’nin, izlenimci resmin unutulmaz isimlerinden Cezanne’ın sanatını betimlerken söylediği sözlerle aktarırsak; birbiriyle tartışan, dahası kavga eden, ancak her birinin ruhuna inince aralarında çok iyi anlaşan renklerle buluştuk.
İnsanlar, yüzler, kentler, meyveler, çiçekler, kadınlar, çocuklar, biçimler ve hiç kuşkusuz yaşamın tüm renkleri ile coştu gönlümüz.
Salgın nedeniyle çok zor koşullarda açılan fuarın özverili yöneticilerinden Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün verdiği bilgiye göre, etkinlik; müzeler, üniversiteler, galeriler, sanatsal ürün üreten firmalar ve sanatçıların yer aldığı 100’ü aşkın katılımcıyı ağırlıyor. 22 ülkeden 107, Türkiye’den 900 sanatçı yaklaşık 4 bin yapıtını sergiliyor fuarda.
Başkentteki yabancı elçiliklerin de yakın ilgisini çeken fuara, İstanbul’dan ve Anadolu’dan 20’yi aşkın önemli koleksiyoncular özel olarak katılmak üzere Ankara’ya gelmiş bulunuyorlar.
Birkaç yıldır çok önemli bir aşamaya taşınmış olan fuar, ne yazık ki, salgın nedeniyle yeni kısıtlamaların da gelmesiyle bu yıl çok daha fazla sanatseverle buluşma olanağından uzak kalacak.
Oysa, ressam ve eğitimci Hasan Pekmezci, etkinliğin, 126 yıldır sürmekte olan Venedik Bienali gibi uzun ömürlü olmasını diliyor ve ekliyor:
“Türkiye’de son dönemde 100 yıllık kurumlarımızı yok ettik. Bu temelleri yok etmeden kurmak ve sürdürmek zorundayız. ArtAnkara da sürdürülmesi gereken bir gelenek olmalı.”
ANKARA’DA SANATIN VARLIĞI...
Ressam ve sanat eleştirmeni Celal Binzet de yaşadığımız süreçte kültür ve sanatın üzerine adeta ölü toprağı serilmek istendiğinin özellikle altını çizerek, Ankara’da sanatın varlığını simgeleyen bu önemli girişimin yaşatılmasının önemine değiniyor.
Özel atölyeler, sergiler, söyleşilerle birlikte Bedri Baykam’dan İsmail Altınok’a, Devrim Erbil’den İbrahim Balaban’a, Mustafa Ayaz’dan Metin Yurdanur’a, Süleyman Saim Tekcan’dan Mehmet Aksoy’a birçok ustayı buluşturan fuarın bir önemli köşesi de Cumhuriyet gazetesinin usta karikatüristlerinden Turhan Selçuk’un yarattığı ünlü kahramanı Abdülcanbaz’ın yontusuna ayrılmış...
Ankaralılar, gerekli önlemleri alarak bu fuarı mutlaka gezmeli...
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı
- Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok!
- Usta isme 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Merkez'den 'faiz' ve 'enflasyon' mesajı
- Yeni başkan konuştu, piyasa bozuldu
- Beşar Esad ve eşinin durumunda yeni gelişme