48. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri dijital ortamda ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak

01 Eylül 2020 Salı, 16:07

“Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” teması etrafında şekillenen 48. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri, 18 Eylül’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Programındaki tüm konserlerin çevrim içi yayımlanacağı festival, online.iksv.org adresinden takip edilebilecek.

Festival kapsamında, 18 Eylül’den itibaren her gün yeni bir konser erişime açılacak ve konserlere 30 gün süreyle ulaşılabilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra yedi gün boyunca görüntüleyebilecek.

TARİHİ MEKÂNLAR

Festival izleyicisi, aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimleri, tarihi ve dokusuyla dikkat çeken çeşitli mekânlardaki festivale özel performanslarıyla izleyecek.

Festival Orkestrası & Cem Mansur

İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliğini, tarihi ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda, Ankara’da Bilkent Odeon’da, Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde Stavelot Manastırı, Wonderfeel Festival Alanı, Schubert Kilisesi gibi mekânlarda kaydedilen konserler izleyiciyle buluşacak.

Konserlerin her biri 20 TL bilet fiyatıyla satışa sunulacak. Çevrim içi konserlerin tamamı, fiyatı 250 TL olan kombine biletle de izlenebilecek.

Festivalin ücretsiz etkinliklerine İKSV YouTube kanalından erişilebilecek.