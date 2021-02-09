49. İstanbul Müzik Festivali haziranda açık hava mekânlarında düzenlenecek

09 Şubat 2021 Salı, 10:18

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali pandemi önlemleri kapsamında ilk kez tamamen açık havada gerçekleşecek.

Türkiye ve yurtdışından solistler, topluluklar ve orkestraların yer alacağı festivalin teması ve programı ise nisan ayında açıklanacak.

CİHAT AŞKIN VE PETERIS VASKS'A ÖDÜL

İstanbul Müzik Festivali kapsamında verilen onur ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’a, açılış töreninde sunulacak.

Yaşam boyu başarı ödülü ise besteci Peteris Vasks’a, “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6” bestesinin Türkiye’deki ilkseslendiriliş konserinde takdim edilecek.

2020 yılında İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi üzerine Peteris Vasks’ın bestelediği “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6” eserinin Türkiye’deki ilkseslendirilişi pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Cihat Aşkın hakkında:

11 yaşından bu yana verdiği konserlerle uluslararası bir keman virtüözü olarak tanındı. Sanatsal çalışmalarıyla Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür elçisi olarak kabul ediliyor. Dört kıta ve 51 ülkede sayısız konserler vererek festivallere katıldı. Radyo, TV kayıtları, konferansların yanı sıra atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yerel ve evrensel sanatın ürünlerini dünyanın önde gelen sanatçılarıyla birlikte, dünya seyircisiyle paylaştı. Ayrıca, eğitim ve sanat alanında kurumsallaştırdığı oluşumlarla çokyönlü ve uluslararası bir sanatçı olarak takdir gördü. Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh ve Ruggierro Ricci gibi ustalarla çalışma imkânı buldu.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Royal College of Music ve City University’de eğitim çalışmalarını tamamlayarak yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödüle değer görüldü. Roma Foyer des Artistes, The Kennedy Center / Altın Madalya ödülleri ve Buenos Aires “Onur Nişanı” takdim edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MİAM), Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) ve Aşkın Ensemble’ın, ayrıca İstanbul Oda Orkestrası’nın kurucusu. Kayıtları, Kalan Müzik’in yanı sıra Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve Naxos firmalarında da yayımlandı.

Peteris Vasks hakkında:

1946’da Letonya’nın Aizpute kentinde doğdu. Müzik eğitimine Aizpute’deki yerel müzik okulunda başladı. Daha sonra ilk bestelerini yaptı ve Riga’daki Emils Darzinš Müzik Okulu’nda kontrbas üzerine eğitim gördü (1959–64).

Sovyet dönemi boyunca, inançları ve düşünceleri nedeniyle şiddetli baskıya maruz kalmasına rağmen yapıtları oldukça hızlı bir biçimde yayıldı ve kabul gördü. Besteleri Letonya müziğinin arkaik ve folklorik unsurlarını birleştirir ve bunları çağdaş müziğin diliyle dinamik ve zorlu bir ilişki içine yerleştirir.

Sovyet Ordusu’ndaki bir yıllık askerlik hizmetinden önce, 1970’e kadar Vilnius Litvanya Konservatuvarı’nda Vytautas Sereika ile kontrbas çalışmalarını sürdürdü. Orkestra kariyeri, Letonya Filarmoni Orkestrası, Litvanya Filarmoni Oda Orkestrası, Letonya Radyo ve Televizyon Orkestrası dâhil olmak üzere çeşitli senfoni ve oda orkestralarının bir üyesi olarak 1961’de başladı.

1973–1978 yılları arasında Riga’daki Letonya Müzik Akademisi’nde Valentin Utkin ile kompozisyon eğitimi aldı. Sonraki yıllarda Salacgriva, Zvejniekciems und Jelgava’da müzik öğretmenliği yaptı; 1989’da Riga’daki Emils Darzinš Müzik Okulu’nda kompozisyon dersleri vermeye başladı. 1996’da Stockholm Yeni Müzik Festivali’nin “başbestecisi” olarak atandı ve Alfred Toepfer Vakfı’ndan Herder Ödülü ve Baltık Meclisi Ödülü’ne layık görüldü. Letonya Büyük Müzik Ödülü’nün sahibi. 1994’te Letonya Bilimler Akademisi onur üyesi ve 2001’de Stockholm’deki İsveç Kraliyet Müzik Akademisi üyesi oldu. 2002’de Riga’da bulunan Letonya Kültür Akademisi’nin fahri senatörlüğüyle onurlandırıldı. 2005’te keman konçertosu Distant Light ve 2. Senfoni kayıtları ile Cannes Klasik Ödülü’nü aldı. Besteci 2016’da Letonya Cumhuriyeti Devlet Kültür Ödülü’ne ve 2019’da Letonya Devlet Başkanı’nın takdim ettiği onur diplomasına değer görüldü.