5 gaziden 2’si şarapnelle yaşıyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de yaklaşık 20 bin yaralı terör gazisi, vücudunda mermi ya da şarapnel taşımasına hatta parmaklarını kaybetmesine karşın yüzde 40 maluliyet şartı nedeniyle gazi kabul edilmiyor, sosyal hak ve yardımlardan yararlanamıyor. Gazilerin yarısı psikolojik tedavi görüyor. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği bu durum, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde de araştırma konusu oldu. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, “Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği” ile “Malul Sayılmayan Gaziler Derneği” işbirliğinde bir araştırma yaptı. 1408 terör gazisiyle görüşülen araştırmada ise şu veriler dikkat çekti:

Her 2 gaziden 1’i mermi (yüzde 47), her 4 gaziden 1’i mayın/el yapımı patlayıcı (yüzde 23), her 5 gaziden 1’i ise el bombası (yüzde 18) sonucu yaralandı. 4 Her 5 gaziden 2’si halihazırda vücudunda şarapnel parçaları taşıyor. 4 Her 9 gaziden 1’i mermi taşıyor. 4 Her 5 terör gazisinden 2’si psikiyatrik rahatsızlık tanısı aldı. 4 Her 5 gaziden 4’ü terör saldırısı sonucu yaralanmanın yol açtığı sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtiyor. 4 Her 4 gaziden 3’ü ise geçimini sağlamak için bir işte çalışmak zorunda.

Başcıllar, konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat ise hükümetin tüm gazilere sahip çıkmasını istedi.

BAHÇELİ: VEFA BORCU ÖDENECEK

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vazife malulü ve gazi sayılmayanların sorunlarının partiler üstü anlayışla ele alınması gerektiğini belirterek, TBMM’nin açılmasıyla vefa borcunun ödeneceğini belirtti.