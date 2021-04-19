55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı randevusu ekranı
55 yaş üstü yurttaşlar için aşı randevusu oluşturma işlemleri başladı. Aşı randevusu alma ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
55 yaş üstü aşı randevusu almak isteyenler için aşı randevu alma ekranı açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programında yeni safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırası geldiğini duyurdu.
Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.
55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA
Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor. Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.
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