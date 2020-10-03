6 yaşındaki çocuğa ateş ettirenlere ceza verilmedi

İstanbul Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdikleri için gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baba Selami K. ve Mustafa Ş. serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2020 Cumartesi, 18:23
6 yaşındaki çocuğa ateş ettirenlere ceza verilmedi
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Sultangazi'de 6 yaşındaki kız çocuğu E.K.K.'nin eline kurusıkı tabanca veren eniştesi Mustafa Ş. (36), havaya 2 el ateş ettirdi. Çocuğun, tabanca ile ateş ettiği anları eniştesi cep telefonuna kaydederken, E.K.K.'nin babası Selami K. (47) görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba ve enişteyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltı işlemleri tamamlanan baba Selami K. ve enişte Mustafa Ş., Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Baba ve enişte savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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