7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun hakkında yeni gelişme
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Açılan ateş sonrası
bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla
olay yerinden uzaklaştı. Katil zanlısı Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin koordineli ve etkin
çalışmaları neticesinde dün akşam saatlerinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı
yerde yakalandı.
"GÜVENLİK KORİDORUNDAN ADLİYEYE ALINDI"
Konya’ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan
zanlı Mehmet Altun’un Konya Adliyesi’ne sevk edilmesi öncesi adliyede geniş
güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet ekipleri ile çok sayıda ekip adliye
çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Zanlı Mehmet Altun oluşturulan
güvenlik koridorundan adliyeye alındı.
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