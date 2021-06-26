7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar
Şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelen Şanlıurfa'da 7 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı kişilerin üzerinden otomobille geçmeye çalıştığı anlar anbean görüntülendi,
Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesi’ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması görenleri şoke etti.
Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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