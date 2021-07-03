7 ülkenin "Özel Kuvvet" unsurları, Anadolu-21 Tatbikatı'nda yeteneklerini sergiliyor
Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde yapılan Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 7 ülkeden "Özel Kuvvet" unsurlarının katılımıyla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili, Kosova ve Moğolistan temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran'da başlayan Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen tatbikatta, Özel Kuvvetler unsurları arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmek hedefleniyor.
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