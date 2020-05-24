700 yıllık çöpçatanlık geleneği, koronavirüs sebebiyle yapılamadı
Bursa’nın Sorgun köyünde, yaklaşık 700 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarında gençlerin çıktıkları tepede tanışıp evlendiği gelenek, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram yapılamadı.
Keles ilçesine
bağlı 700 yıllık tarihi Sorgun köyünde, Ramazan ve Kurban bayramlarında
düzenlenen şenlikte, köyün bekar gençleri, tepeye çıkarak, birbirleriyle
tanışma imkanı buluyor. Yaklaşık 700 yıldır süren gelenek sayesinde,
birbirlerini beğenen çiftler, evlilik kararı alıyor. Çift, köy meydanında
yapılan düğün ile dünya evine giriyor. Gençlerin unutmadığı gelenek bu Ramazan
Bayramı'nda koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı.
'2-3 GÜN GENÇLER BU TEPEDE EĞLENİR'
Sorgun Köyü
Muhtarı Necati Ekşi, “Bulunduğumuz yerin adı Belen Dedesi. Burada her yıl
Hıdırellez'de ‘Köy Hayrı’ adı altında şenlik yapılmakta. Kurban Bayramı ve
Ramazan Bayramı'nda ise 2-3 gün gençler bu tepede eğlenir. Erkekler ayrı kızlar
ayrı oynarlar. Kendi aralarında özel oyunları var. Onları oynarlar. Bu yıl
koronavirüs sebebiyle iptal edildi” dedi.
'KIZLAR BU TEPEYE GELİR,
ERKEKLER KARŞIDAN BAKAR'
Sorgun Köyü
Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş da “Her mayıs ayının ilk haftası burada
Hıdırellez şenlikleri olurdu. Bu atalarımızdan gelen bir gelenek. Şu an ekin
zamanıdır. Geçen seneki ekilen tahıl ürünleri toplandıktan sonra burada bir aş
yaparlardı ve aynı anda yenip dualar edilirdi. Seneye daha bereketli olması
için dualar edilirdi. Bayramlarda ise kızlarımız bu tepeye gelir, erkeklerde
karşıdan bakardı. Bizler tarihimize, kültürümüze çok önem veren bir köyüz” diye
konuştu.
'700 YILLIK GELENEĞİMİZİ
YAPAMADIK'
Gençlerin
bayramlarda köydeki tepelik alana geldiklerini söyleyen Ulutaş, “Bu yıl
koronavirüs sebebiyle şenliğimizi gerçekleştiremedik. 700 yıllık geleneğimizi
bu yıl yapamadık. Bu haftaya tarih koymuştuk ama nasip olmadı. İnşallah bir an
önce bu virüsten kurtuluruz. Seneye el birliğiyle şenliklerimizi
gerçekleştiririz” dedi.
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