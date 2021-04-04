71 yaşında inşatta çalışıyordu, iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi

04 Nisan 2021 Pazar, 00:02

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı bir kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın depo alanında bulunan inşaatta çalışan 71 yaşındaki inşaat emekçisi Mustafa Şimşek, çalıştığı iskelenin çökmesi sonucu altında kaldı.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Şimşek'i Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







