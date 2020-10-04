77 barodan ertelemeye karşı ortak açıklama

04 Ekim 2020 Pazar, 10:33

77 ilin barosu, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı ve meslek örgütlerinin genel kurullarını erteleyen genelgeye tepki olarak ortak bir açıklama yayımladı.



"Hukuksuzluğa Karşı Yasal Yollarla Mücadeleyi Sürdüreceğiz" başlıklı açıklamada, genel kurullara ilişkin yasal düzenlemenin, genelge ve kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılmasının açıkça hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Konuyu düzenleyen yasal hükmün önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnendiği belirtilen açıklamada, "Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir." denildi.



Açıklamada, diğer etkinliklerin yasaklanmayıp baro seçimlerinin ertelenmesinin, avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına geldiği vurgulandı.



Açıklamanın tamamı şöyle:

Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına hükmetmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. Maddesi Baro Genel Kurulları’nın son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanacağını düzenlemektedir. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla.

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı

Batman Barosu Başkanlığı

Bilecik Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı

Bitlis Barosu Başkanlığı

Bolu Barosu Başkanlığı

Burdur Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Çanakkale Barosu Başkanlığı

Çankırı Barosu Başkanlığı

Çorum Barosu Başkanlığı

Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı

Elazığ Barosu Başkanlığı

Erzincan Barosu Başkanlığı

Erzurum Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Giresun Barosu Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı

Iğdır Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

Karabük Barosu Başkanlığı

Karaman Barosu Başkanlığı

Kars Barosu Başkanlığı

Kastamonu Barosu Başkanlığı

Kayseri Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı

Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kırşehir Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı

Konya Barosu Başkanlığı

Kütahya Barosu Başkanlığı

Malatya Barosu Başkanlığı

Manisa Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Muğla Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı

Osmaniye Barosu Başkanlığı

Rize Barosu Başkanlığı

Sakarya Barosu Başkanlığı

Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Sinop Barosu Başkanlığı

Sivas Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı

Zonguldak Barosu Başkanlığı



