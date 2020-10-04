77 barodan ertelemeye karşı ortak açıklama
İçişleri Bakanlığı genelgesine karşı 77 baronın ortak açıklamasında, "Hiçbir 'etkinliğin' ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir" vurgusu yapıldı.
77 ilin barosu, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı ve meslek örgütlerinin genel kurullarını erteleyen genelgeye tepki olarak ortak bir açıklama yayımladı.
"Hukuksuzluğa Karşı Yasal Yollarla Mücadeleyi Sürdüreceğiz" başlıklı açıklamada, genel kurullara ilişkin yasal düzenlemenin, genelge ve kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılmasının açıkça hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Konuyu düzenleyen yasal hükmün önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnendiği belirtilen açıklamada, "Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir." denildi.
Açıklamada, diğer etkinliklerin yasaklanmayıp baro seçimlerinin ertelenmesinin, avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına geldiği vurgulandı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına hükmetmiştir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. Maddesi Baro Genel Kurulları’nın son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanacağını düzenlemektedir. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir.
Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir.
Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz.
Saygılarımızla.
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı
Çorum Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Elazığ Barosu Başkanlığı
Erzincan Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
Iğdır Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Karaman Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Rize Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı
Trabzon Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı
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