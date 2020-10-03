İzmir Barosu, baro seçimlerini ve genel kurulu erteleyecek genelgeyi tanımadığını açıkladı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 22:42

Sağlık Bakanlığının önerisi, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, 2 Ekim'den itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelenmesine yönelik genelge çıkartılmıştı. Bu kapsamda, çoklu baro düzenlemesini getiren 7249 sayılı Kanun uyarınca bu ay gerçekleştirilmesi gereken baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri yapılamayacak.

İzmir Barosu yaptığı yazılı açıklama ile, "Hukuka ve kanuna aykırı alınan kararı tanımıyor; meslektaşlarımızı 17-18 Ekim'de yapılacak genel kurulumuza davet ediyoruz" dedi.

"YANDAŞ BAROLARIN KURULMASI İÇİN ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Barodan yapılan açıklama şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli "Tavsiye" Genelgesi' nin normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yorumlanması sonucu kanun hükmü yok sayılarak, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak İzmir Barosu Genel Kurulu’nun ertelendiği yönündeki karar, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Baromuza şifahen bildirilmiştir. Tarikatların yürüyüşünde, cumhurbaşkanının mitinginde, Ayasofya'nın açılışında ortalarda görünmeyen Covid-19 virüsü; parti kongrelerini teğet geçip baroların bölünmesine karşı eylemlerde olduğu gibi bu sefer de baro genel kurullarına uğramayı ihmal etmemiştir. Görünen odur ki bugün yaşadığımız gerçek salgın; özgürlüklere, ifade hürriyetine, seçme ve seçilme hakkına yönelen, ülkemize özgü bir salgındır ve temel nedeni demokrasiye tahammülsüzlüktür. Seçimlerin ertelenmesiyle yandaş baroların kurulmasına vakit kazandırılmaya ve iktidarın kuklası haline gelmiş Metin Feyzioğlu’nun koltukta kalma süresinin uzatılmaya çalışıldığının farkındayız.

"17-18 EKİM'DE GENEL KURULUMUZU YAPACAĞIZ"

Hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte olan bu kararı tanımadığını belirten İzmir Barosu, "Baro genel kurullarının ertelenmesine ilişkin bu karar, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karardır ve bu nedenle hukuken yok hükmündedir. İzmir Barosu olarak dayatılan hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve her türlü engele karşı genel kurulumuzu planlanan tarihi olan 17/18 Ekim'de yapacağımızı bildiriyor, İzmir Barosu Genel Kurulu'nu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşların haklarına saldırı niteliğindeki bu yaklaşıma karşı koymak için bütün üyelerimizi genel kurulumuza bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

Ayrıca İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel de kararı sosyal medya hesabından duyurdu.