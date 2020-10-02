Ankara Barosu'ndan ertelemeye karşı dava

02 Ekim 2020 Cuma, 11:12

Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.

Ankara Barosu genelgeye karşı dava açacağını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen 206 günde; baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi; tüm ideolojik duruşlardan bağımsız olarak, seçimde oy verme hakkına sahip bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Çoklu baro yasası ve yaklaşan TBB genel kurulu düşünüldüğünde hak arama hürriyetimizi sınırlayarak baroların genel kurullarından bir gün önce alınan bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak çok da zor değildir.

Bu yasa dışı müdahaleye sessiz kalmayacağımızı, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nınyürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."