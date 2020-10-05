8. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri açıklandı
Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşmaya hazırlanan Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasında 10 film "Altın Yunus" için yarışacak.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze’nin başkanlığında toplanacak jüri, 50 bin lira değerindeki "Altın Yunus" ödülü için en iyi uluslararası yapımı seçecek.
Yarışmada Manijeh Hekmat'ın "Bandar Band", Pjer Zalica'nın "Focus, Grandma", Ensar Altay'ın "Kodokushi", Chiara Bellosi'nin "Ordinary Justice", Ahmet Sönmez'in "Sadece Farklı", Svetla Tsotsorkova'nın "Sister", Jing Wang'in "The Best is Yet to Come", Ru Hasanov'un "The Island Within", Jeanette Nordahl'ın "Wildland" ve Antoneta Kastrati'nin "Zana" filmleri yer alacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerin tümü Türkiye prömiyerlerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirirken, "Sadece Farklı" ve "Kodokushi" yapımları ise dünya prömiyerini festivalde yapacak.
Yarışmada ayrıca 15 bin liralık "En İyi Yönetmen", 10'ar bin liralık "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin yanı sıra 10 bin lira değerinde "Jüri Özel Ödülü" verilecek.
8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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