80 yaşında 80'inci kez Porsche satın aldı
Avusturya’nın başkenti Viyana'da yaşayan Ottocar J, bugüne kadar tam 80 kez Porsche marka otomobil satın alırken koleksiyonu için bir bina bile inşa etmiş.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 80 yaşındaki adam, Porsche tutkusunun yaklaşık 50 yıl önce aynı marka bir otomobilin yanından geçmesiyle başladığını ifade etti. Daha sonra para biriktirmeye başlayan Ottocar J, 1972’de sarı renkli 911 E alarak hayallerine ilk adımı attığını söyledi.
Tutkusu giderek artan adamın koleksiyonunda şu an 38 Porsche bulunuyor. Aralarında 8 silindirli nadir motorlu 910, orijinal Fuhrmann motorlu 904 ve beraber hala klasik otomobil yarışlarına katıldığı 917 gibi modeller var. Ottocar J, sahip olduğu otomobil sayısına dair şu ifadeleri kullandı:
"Bir ay boyunca her gün farklı bir otomobil kullanabilirim. Ve haftasonları iki..."
Araçlar artık bir yere sığmamaya başlayınca Porsche hayranı adam bir bina inşa etmiş. “Oturma odası” dediği bu binada otomobillerle birlikte çeşitli yarışlardan, etkinliklerden ve Porsche Club buluşmalarından gelen çok sayıda hatıra, kupa ve poster bulunuyor.
Hindustan Times'ın aktardığına göre, Porsche otomobiller, iki tarafta düzen içinde sıralanmış. Zira solda yarış otomobilleri, sağdaysa Jagdwagen adlı askeri araçla başlayan diğer tür Porsche’lar bulunuyor.
Ottocar J, koleksiyondaki favorisini açıklamasa da Type 981 Boxter Spyder’ı diğerlerinden daha fazla kullandığını ifade etti:
"Sesi, sürüşü, süspansiyonu ve yaptığı her şey… 910’umu hatırlatan yola çıkma iznine sahip tek otomobil."
Adamın bu tutkusunu öğrenen Porsche Topluluk Yönetimi, Ottocar J’e bir jest yaptı. Ottocar J, Porsche amblemini bir kaputun üzerine takmasına izin verilen ilk müşterilerden biri oldu. Şirketin Denetim Kurulu Başkanı Dr. Wolfgang Porsche de Ottocar J’i bizzat tebrik etti.
Bununla birlikte, 80 yaşında 80. Porsche’sini alan Ottocar J'in hayalleri bununla son bulmuyor. Zira adam Cayenne modeliyle Panamerikan karayolunda bir yolculuğa çıkmayı planlıyor.
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