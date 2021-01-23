81 ilde eş zamanlı uygulama: 2 bin 402 şüpheli yakalandı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 11:32

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin denetlenmesi, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. 6 bin 378 noktada gerçekleştirilen uygulamada 35 bin 533 emniyet, 23 bin 185 jandarma ve 619 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 59 bin 337 personel ve 243 dedektör köpek görev aldı. 81 ilde gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 747 metruk bina kontrol edildi.

27 bin 719 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerde 292 umuma açık iş yerine işlem yapılırken, 3 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca yine koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 alışveriş merkezi ve 21 işletmeye işlem yapıldı, 471 kişiye tedbirleri ihlalden adli-idari işlem düzenlendi.

2 BİN 402 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 şüpheli yakalandı. 2’si çocuk olmak üzere 15 kayıp kişi bulundu. Uygulamada bin 394 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 104 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 192 bin 364 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 6 bin 690’nına işlem yapıldı. 82 aranan araç bulundu, bin 519 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/delici alet, muhtelif uyuşturucu madde ile 23 paket kaçak sigara, 2 bin 400 kilo kaçak tütün ve 194 litre kaçak sahte içki elde geçirildi.