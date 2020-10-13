83 yaşındaki 'Maocu' rahip, Hindistan'da terör suçlamasıyla gözaltına alınan en yaşlı kişi oldu

13 Ekim 2020 Salı, 11:17

RAVI PRAKASH

Hindistan'ın güneyindeki Jharkhand eyaletinde 83 yaşındaki bir Cizvit rahip, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Rahip Stan Svami, ülke tarihinde terör suçlamasıyla gözaltına alınan en yaşlı kişi oldu.

Svami, perşembe gecesi evine gelen Ulusal Soruşturma Teşkilatı (NIA) ajanları tarafından gözaltına alındı.

Ajanlar, cep telefonuna el koydukları Svami'den bir çanta hazırlamasını istedi ve daha sonra rahibi Mumbai'ye giden bir uçağa bindirdi. Swami, mahkemeye çıkarılacağı 23 Ekim tarihine kadar gözaltında kalacak.

Ulusal Soruşturma Bürosu, terör suçlarına bakıyor.

Rahip Svami'nin, 2018'de Maharaştra eyaletinde ülkenin katı kast sisteminin en altında yer alan 'Dalitler'le Hindu milliyetçiler arasında yaşanan çatışmalardaki rolü' ve 'Maocu isyancılarla ilişkisi' nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde aktif olan Maocu isyancılar, komünist bir yönetim ve bölgedeki köylüler ve aşiretlerin hakları için savaş verdiklerini söylüyor.

GÖZALTINA ALINAN 80 YAŞINDAKİ ŞAİR HAPİSTE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Svami, gözaltına alınmadan birkaç gün önce yayımladığı video kaydında temmuzda dedektifler tarafından 15 saat süreyle sorgulandığını, 'Maocularla ilişkisine işaret eden uydurma deliller hazırlandığını' söyledi.

Yaşı ve koronavirüs salgını nedeniyle Mumbai'ye gitmesinin zor olacağını söyleyen Svami, "Umarım sağduyulu davranırlar" dedi.

Son iki yılda Maharaştra'daki çatışmalarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 18 önde gelen yazar, akademisyen ve hukukçu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan aktivistler arasında olan 80 yaşındaki solcu şair Varavara Rao'un hapishanede koronavirüse yakalanması öfke yaratmıştı.

Bu aktivistlerin tümü terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındı.

PTI Rahip Svami'nın gözaltına alınmasıyla ilgili protestolar düzenlendi

'BASKI YÖNETİMİ'

Bazı gözlemciler, Hindu milliyetçisi Narendra Mori hükümetinin şimdi bu yasayı muhalefeti sindirmek için kullandığını söylüyor.

Massachusetts Üniversitesi'nden Kamu Politikaları uzmanı Prof. Sangeeta Kamat, "İnsan hakları savunucuları hiç bu kadar büyük baskı altında kalmamışlardı" dedi.

Kamat, 1975'te o zamanki başbakan Indira Gandi'nin olağanüstü hâl ilan edip anayasal hakları sınırladığı ve sansür uyguladığı günlerdekine benzer bir dönemden geçildiğini savunarak "Bu ilan edilmemiş bir olağanüstü hâl olduğu için çok daha tehlikeli" diye konuştu.

Son iki yıl içinde rahip Svami'nin evine iki kez baskın düzenlendi. Polis, baskınlarda Svami'nin bilgisayarında 'aşırılık yanlısı solcu güçlerle' ilişkisine işaret eden deliller bulduğunu söylüyor.

MADENLERİN YÜZDE 40'I BU EYALETTEN ÇIKARILIYOR

Yakın çevresi, rahibin Jharkhand'a yerleştiği 1991'den bu yana bölgedeki yoksul aşiretlerin hakları için eşitsizliğe karşı mücadele verdiğini belirtiyor.

Maocu şiddet ve sık sık yaşanan kuraklığın etkisi altındaki eyalette, her yıl çalışma yaşındaki nüfusun yüzde beşi iş ve eğitim için göç ediyor.

Jharkhand, değerli mineraller açısından ülkenin en zengin bölgesi. Ülkedeki uranyum, mika, boksit, altın gümüş, grafit, kömür ve bakırın yüzde 40'ı buradaki madenlerden çıkarılıyor.

Rahip Svami, buradaki aşiretlerin rızası alınmadan bölgede büyük şirketler tarafından madenler açıldığını, barajlar, kasabalar inşa edildiğini, köylülerin topraklarına el konulduğunu ve çoğu zaman bu insanlara tazminat ödenmediğini söylüyor.

Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947'den bu yana santraller, sulama projeleri ve fabrikalar için toprakları istimlak edilen 1,7 milyon Hintlinin bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.