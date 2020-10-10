Hindistan'ın ardından Pakistan da TikTok'u engelledi

10 Ekim 2020 Cumartesi, 16:50

ABD yönetimiyle de sorunlar yaşayan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Hindistan'dan sonra Pakistan'da da engellendi. Engellenmenin sebebi olarak ise platformda paylaşılan videoların "ahlak dışı ve uygunsuz" olmaları gösterildi.

210 milyondan fazla nüfusa sahip Güney Asya ülkesi, platformda yer alan bazı videoların doğası ve toplum üstündeki etkisi hakkında ciddi endişelere sahip olduğunu daha önce dile getirmişti.

"TALİMATLARA UYULMADI"

Webtekno'nun haberine göre, Pakistan Telekomünikasyon Merci (Pakistan Telecommunication Authority), cuma günü yaptığı açıklamada, uyarılara ve tanınan zamana rağmen TikTok'un talimatlara uymadığını bu sebepten ötürü uygulamanın engellendiği ifade edildi. Yetkililer, toplumun farklı kesimlerinden birçok şikâyet aldıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 75 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğu Pakistan'da bazı kişiler, TikTok uygulamasının ve internet sitesinin hâlihazırda kendileri için erişilemez durumda olduğunu söyledi. Pakistan Telekomünikasyon Merci, yetkililerin anlaşmaya açık olduğu konusunda TikTok'un bilgilendirildiğini ifade etti.

Pakistan'dan önce komşusu Hindistan da siber güvenlik sebepleriyle TikTok'a erişimi engellemişti. Hindistan, uygulamayı engellemeden önce aylık 200 milyon aktif kullanıcıyla birlikte TikTok'un Çin dışında en çok kullanıldığı ülke konumundaydı.