9 kişinin öldüğü patlamada hastaneden tepkiye neden olan açıklama

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:22

SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Hastane tarafından yapılan ilk açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenmemesi ve üzüntülerinin ifade edilmemesi tepkilere neden oldu.

Yapılan açıklamanın "kaza dili" taşıması ise dikkat çekti. Hastane tarafından yapılan ikinci açıklama ile durum düzeltilmeye çalışıldı. Hastanenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“SANKO Üniversitesi Hastenemizin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazında kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında tedavi gören dokuz hasta hayatını kaybetmiştir. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında yaşamını yitiren hastalarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun”

Hastanenin tepki toplayan bilgi paylaşımı ise şu şekilde:



