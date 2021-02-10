Oscar adaylıklarında kısa listeler açıklandı
Altın Küre, Oyuncular Birliği, Eleştirmenlerin Seçimi gibi ödüllerin adaylarını açıklaması ile birlikte ödül sezonunda ön plana çıkan yapımlar büyük ölçüde netlik kazanırken, Oscar yarışı da şekillenmeye başladı. Akademi tarafından yapılan açıklamayla, dokuz kategoride finalistler arasına kalarak Oscar adaylığına bir adım daha yaklaşan yapımlar ve isimler belli oldu.
İşte aralarında En İyi Belgesel, En İyi Kısa Film ve En İyi Görsel Efekt'in de yer aldığı dokuz kategoride 93. Oscar adaylığına bir adım daha yaklaşan yapımlar:
En İyi Belgesel
All In: The Fight for Democracy
Boys State
Collective
Crip Camp
Dick Johnson Is Dead
Gunda
MLK/FBI
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Notturno
The Painter and the Thief
76 Days
Time
The Truffle Hunters
Welcome to Chechnya
En İyi Kısa Belgesel
Abortion Helpline, This Is Lisa
Call Center Blues
Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
Hysterical Girl
A Love Song for Latasha
The Speed Cubers
What Would Sophia Loren Do?
En İyi Uluslararası Film
Quo Vadis, Aida? – Bosna Hersek
The Mole Agent – Şili
Charlatan – Çekya
Another Round – Danimarka
Two of Us – Fransa
La Llorona – Guatemala
Better Days – Hong Kong
Sun Children – Iran
Night of the Kings – Fildişi Sahili
I’m No Longer Here – Meksika
Hope – Norveç
Collective – Romanya
Dear Comrades! – Rusya
A Sun – Tayvan
The Man Who Sold His Skin – Tunus
En İyi Saç ve Makyaj
Birds of Prey
Emma
The Glorias
Hillbilly Elegy
Jingle Jangle: A Christmas Journey
The Little Things
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
One Night in Miami…
Pinocchio
En İyi Orijinal Müzik
Ammonite
Blizzard of Souls
Da 5 Bloods
The Invisible Man
Jingle Jangle: A Christmas Journey
The Life Ahead
The Little Things
Mank
The Midnight Sky
Minari
Mulan
News of the World
Soul
Tenet
The Trial of the Chicago
En İyi Orijinal Şarkı
Turntables – All In: The Fight for Democracy
See What You’ve Done – Belly of the Beast
Wuhan Flu – Borat Subsequent Moviefilm
Husavik – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
Never Break – Giving Voice
Make It Work – Jingle Jangle: A Christmas Journey
Fight For You – Judas and the Black Messiah
lo Sì (Seen) – The Life Ahead
Rain Song – Minari
Show Me Your Soul – Mr. Soul!
Loyal Brave True – Mulan
Free – The One and Only Ivan
Speak Now – One Night in Miami
Green – Sound of Metal
Hear My Voice – The Trial of the Chicago 7
En İyi Kısa Animasyon
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Kapaemahu
Opera
Out
The Snail and the Whale
To Gerard
Traces
Yes-People
En İyi Kısa Film
Bittu
Da Yie
Feeling Through
The Human Voice
The Kicksled Choir
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
The Van
White Eye
En İyi Görsel Efekt
Birds of Prey
Bloodshot
Love and Monsters
Mank
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Soul
Tenet
Welcome to Chechnyaa
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