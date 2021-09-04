Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet var

04 Eylül 2021 Cumartesi, 18:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi vardı. Erdoğan Akşener'e tepki göstererek, "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne diyor Meral Hanım, Bizans'ı fethetmiş. Kim? İstanbul'un belediye başkanı. 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara yazanları sen nasıl görüyorsun. Meral Hanım 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle nasıl birlik olabiliyorsun?" diye sordu.

CHP'ye de eleştiri oklarını yönelten Erdoğan, "Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor" şeklinde konuştu.

'YOLUN AÇIK OLSUN MERAL HANIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: