A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup etti

06 Haziran 2021 Pazar, 19:09

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Dün oynadığı maçta Portekiz'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemiş olan ay-yıldızlılar, grubu namağlup lider tamamladı.

Portekiz'deki Desportivo Municipal salonunda oynanan ve 98 dakika süren maçın set skorları 18-25, 14-25, 25-19 ve 20-25 şeklinde gerçekleşti. Millilerde Adis Lagumdzija 22 sayıyla en skorer isim olurken; Yiğit 12, Oğuzhan 9, Ahmet Tümer 8, Burak 7, Efe 6, Murat 5, Kaan 2 ve Arda 1 sayı kaydetti.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi dörtlü finalinde ev sahibi Belçika’nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.