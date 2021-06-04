Filenin Efeleri, Belarus'u mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nin ikinci etabındaki ilk maçında Belarus’u 3-0 mağlup etti.

DHA
04 Haziran 2021 Cuma, 20:44
Filenin Efeleri, Belarus'u mağlup etti
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus ile karşılaştı.

Fielenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.

Türkiye'de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5'er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı.

Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Portekiz ile karşılaşacak. 



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