Filenin Efeleri, Belarus'u mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nin ikinci etabındaki ilk maçında Belarus’u 3-0 mağlup etti.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus ile karşılaştı.
Fielenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti.
Milliler, bu sonuçla C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.
Türkiye'de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5'er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı.
Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Portekiz ile karşılaşacak.
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