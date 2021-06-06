A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı çalıştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.
Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.
NEŞELİ ANLAR
İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.
Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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