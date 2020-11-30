ABD Başkanı Donald Trump: “Adalet bakanlığı harekete geçmekte gecikiyor”
ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden bu yana ilk defa katıldığı bir televizyon programında seçimlerle ilgili ne Adalet Bakanlığınınım ne de FBI’ın bir araştırma başlatmadığını belirterek “Bu bakılması gereken en büyük olay diye düşünürsünüz” dedi.
Joe Biden’ı henüz seçilmiş başkan olarak tanımayan Trump, “Bu seçimler sahtekarlık dolu” diyerek kendisine ait binlerce oyun Biden’ın hanesine yazıldığını iddia etti. Seçimlerde kullanılan sistemlerin oyları İspanya ve Almanya’da sayıldığını da iddia eden Trump, kendisine karşı çalıştığını iddia ettiği ABD Başsavcısı John Durham’ın nerede olduğunu sordu.
Trump FBI’ın konu ile bu kadar ilgisiz olması ile ilgili olarak “ülkenin utanç kaynağı” dedi.
DÜNYANIN GENELİNDEN DAHA İYİYİZ
ABD’de 13 milyondan fazla vaka ve 266 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Trump “Dünya’nın genelinden daha iyi durumdayız” dedi.
Işık hızı operasyonu sayesinde aşının bulunduğunu iddia eden Trump “insanların 5 yılda geliştirilemez dediği aşılar ile geldim” dedi.
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