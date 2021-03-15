ABD Başkanı Joe Biden: 10 günde 100 milyon kişi aşılanacak
ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını açıkladı.
Biden, geçen hafta onayladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin uygulanmasına ilişkin bugün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Söz konusu paketin birçok insanın yaşadığı ekonomik zorluklar için önemli olduğunun altını çizen Biden, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak" ifadesini kullandı. Biden, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulanması konusunda da Gene Sperling'i göreve getirdiklerini belirterek, "Yardım burada, umut burada" dedi.
Aşı karşıtlığı ile nasıl bir mücadele vereceklerinin sorulması üzerine Biden, "Bu konuda yerel doktor ve sağlıkçılarımıza büyük iş düşüyor. Buradan bütün yerel sağlık çalışanlarını ve yetkilileri, aşının önemini insanlara anlatmaya çağırıyorum." diye konuştu.
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