ABD Başkanlık seçimleri: Facebook gerçek 'sessiz çoğunluk' olabilir mi?

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:05

New York Times, Kevin Roose

Donald Trump'ın Kasım ayında yeniden seçilebileceğini düşünmüyorsanız, Facebook'ta daha fazla zaman geçirmeniz gerekir.

2016 seçimlerinden beri dünyanın en büyük ve tartışmasız en etkili medya platformu olan Facebook'ta, partizan siyasi içeriğin nasıl performans gösterdiğini saplantılı bir şekilde izliyorum. Her sabah, açtığım ilk tarayıcı sekmelerinden biri platformda nelerin popüler olduğuna dair kuşbakışı bir görünüm sunan, Facebook'un sahip olduğu kullanışlı bir veri aracı olan CrowdTangle. Hangi politikacılar ve uzmanların viral hale geldiğini kontrol ediyorum. Trend konularını araştırıyorum. Hangilerinin en çok tepki, paylaşım ve yorum aldığını görmek için önceki günün hikayelerine göz atıyorum.

Trump'ın Silikon Vadisi sansürü iddialarına rağmen, Facebook'un kendisi ve müttefikleri için bir nimet olduğu ve partizan Facebook sayfalarının yeni bir gelişme olmadığı bir sır değil.

Ancak verilere baktığımızda, Facebook'un gerçekte ne kadar baskın olduğu çok rahat görülebiliyor. Trump taraftarları, hükümet tarafından desteklenen bir medya gücü ile hem ana akım medyadan hem de liberal muhalefet kanadından çıkan haberlerin etrafında rahatlıkla viral yorum seli yaratabiliyor.

Merkezden uzak kullanıcılar arasında Facebook, kendi gerçeklik versiyonlarını şekillendirmede şaşırtıcı derecede etkili olan bir tür paralel medya evreni haline gelmiş durumda. Sağcı Facebook kullanıcıları arasında yapılan paylaşımlarda, Başkan Trump’ın Covid-19’a tepkisi güçlü ve etkili değerlendirilirken, Joe Biden hakkında kısıtlı cümlelere yer verilip, Black Lives Matter hareketi tehlikeli ve şiddet yanlısı bir yağmacı grup olarak gösteriliyor.

Trump ve destekçileri, sandıklarda Biden'ın arkasında olmasına rağmen, "sessiz çoğunluğun" onu yeniden öne geçireceğini iddia ediyor. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., tartışma hakkında bu hafta Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de görüşlerini de belirtti. Siyasi bir analist olmasam da, modern medya ortamında insanların gerçekte okudukları, izledikleri ve tıkladıkları tercihlerine bakmanın, onların nasıl davranacaklarının daha iyi bir göstergesi olduğunu bilecek kadar bilgim var.

Belki de Trump'ın "sessiz çoğunluğu", Facebook sayfalarına bakmadığımız için sessiz görünüyor.

Cumhuriyetçi bir dijital strateji uzmanı ve Marco Rubio'nun 2016 kampanyasının dijital direktörü Eric Wilson, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda iki farklı ülkede yaşıyoruz. Facebook'un medya ekosistemi, The New York Times'ın ön sayfasında neler olduğunu ve CNN'de saat başı gündeme dair yer alan haberleri takip eden insanlar için büyük bir kör nokta."

Elbette Facebook, sağcı içeriğin geliştiği tek araç değil. Milyonlarca Amerikalı hala haberlerini, yıllardır muhafazakar seslerin hakim olduğu kablolu haberler ve radyolardan da alıyor. Pek çok Trump yanlısı Facebook kullanıcısının Twitter, YouTube ve diğer sosyal ağlarda da olan varlıklarını görmezden gelmek mümkün değil.