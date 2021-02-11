ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400'lerde "Girit Modeli" açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Washington'un tutumunun değişmediğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" demeci üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Bakanlık sözcüsü Price, Türkiye ile S-400 konusunda "Girit modeli" gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "S-400 konusunda pozisyonumuz değişmedi" yanıtını verdi.
“ABD’NİN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK”
Sözcü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi. Price, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin ABD'nin tutumunda ise bir değişiklik olmadığını belirtti.
Rus S-400'ler NATO sistemleri ile uyumsuz, NATO teknolojisinin güvenliğine bir tehdit oluşturuyor diyen Price, “Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak verdiği sözlerle de uyuşmuyor” dedi.
DİYALOG HALİNDEYİZ
Price, "Ortak önceliklerimiz konusunda iş birliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi anlaşmazlıklarımız konusunda da diyalog halindeyiz. Daha önce de dediğim gibi kritik konularda Ankara'nın transatlantik ittifakının takip ettiği trende bağlı kaldığını temin ederken ve Türkiye ile menfaatlerimizi korurken, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil değerlerimize de bağlı kalabiliriz" şeklinde konuştu.
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