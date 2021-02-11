ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye Osman Kavala çağrısı

11 Şubat 2021 Perşembe, 09:27

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Sözcü Ned Price tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kavala’ya yönelik şüpheli suçlamalar, gözaltına alınması ve yargılanmasının sonuçlanmasında hakkındaki davaların birleştirilmesiyle yaşanan gecikme hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine gölge düşürüyor.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca, Türkiye’den Kavala’nın davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala’nın, ABD’de yaşayan ve 15 Temmuz gecesi Büyükada'da yapılan toplantılarla gündeme gelen Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henry Barkey ile birlikte yargılandığı dava, Gezi davasıyla birleştirilmişti. Gezi davası, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta görülecek.

Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde, Türkiye'de hükümeti ve anayasal düzeni zor ve şiddet yoluyla devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.