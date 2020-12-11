ABD elçileri Avrupa başkentlerinde 'Türkiye ile ilgili bu notu' dağıtıyor

11 Aralık 2020 Cuma, 13:55

Ekathimerini'de, Angelos Stangos imzasıyla yayınlanan haber/analizde yer alan, Avrupa başkentlerindeki Amerikan büyükelçiliklerinin, Türkiye ile ilgili dağıttığı bilgi notuna göre, Washington yönetimi:

- Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın hak iddia ettiği alanlarda devam eden Türk keşif ve sondaj operasyonlarınının yanı sıra ‘Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma olasılığından’ da endişe duyuyor. Bu durumun, Rusya ve diğer rakiplere fayda sağlayabileceği düşüncesiyle, mümkün olan en kısa sürede, ikili diyalog yoluyla çözümünü teşvik ediyor.

- Türkiye’nin hamlelerine karşı, NATO'nun birliğine zarar vermeyecek farklı alternatifleri inceliyor. Ayrıca olası yaptırımlar konusunda, AB'nin pozisyonu takip ediliyor. Bu bağlamda, ABD-AB koordinasyonunun, Türkiye'yi etkileme çabaları memnuniyetle karşılanıyor.

TÜRKİYE'Yİ KAPSAYAN ÇÖZÜM

- Doğu Akdeniz'de enerji güvenliğine ve ekonomik refaha katkı sağlayacak enerji kaynaklarının geliştirilmesi için işbirliğinden yana. Bu bağlamda, Türkiye’nin de böylesi bir projeye katılımını teşvik ediyor.

- Deniz sınırları ve buradan doğan ihtilaflarda tüm devletleri barışçıl ve uluslararası hukuk temelinde çözümler için teşvik ediyor.

ALMAN YAKLAŞIMI

Stangos'un analizine göre ABD, Türkiye hususunda, "Fransa'nın aşırı baskı içeren yaklaşımından ziyade, Alman yaklaşımını benimsiyor." Bu durumda, Türkiye'nin hem NATO'da kalmasını istiyor hem de Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının ortaklaşa araştırılması çabalarının bir parçası olması gerektiğine inanıyor.

Stangos'a göre, ABD'nin yeni dışişleri bakanı Antony Blinken da bu yaklaşımı benimsiyor.