ABD eski başkanı Obama’dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 09:48

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama da Trump çifti için yayınladığı mesajda, geçmiş olsun mesajı dileklerinde bulundu.

Obama, Trump çiftinin hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi. Öte yandan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.



