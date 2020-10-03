ABD Başkanı Trump'ın danışmanı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi.

DHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 08:09
ABD Başkanı Trump'ın danışmanı da koronavirüse yakalandı
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Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


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