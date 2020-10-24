ABD ile AB'den Çin'e karşı ortak diyalog mekanizması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Çin ile ilgili meselelerin daha yakından takip edilmesini ve bu konuda ortak politikalar geliştirilmesini öngören bir diyalog sürecinin ilk adımını attı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ile AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, bu iki ismin, Çin ile ilgili tüm konuların ABD ile AB arasında kapsamlı şekilde ve ortak bir zeminde ele alınabilmesi amacıyla yeni bir diyalog sürecini başlattığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ile AB Dış İlişkiler Servisi arasında yürütülecek diyalog zemininde Çin'in insan hakları karnesi, güvenlik ve çoğulculuk gibi konuların kapsamlı şekilde izleneceği ifade edildi.
DAĞLIK KARABAĞ ÇAĞRISI
Açıklamada, Pompeo ile Borrell'in görüşmede, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları da ele aldıkları ve "çatışmaların derhal durdurulması ve ateşkese uyulması" çağrısında bulundukları kaydedildi.
İki ismin ayrıca, Minsk Grubu kapsamında ilgili tarafların bir an önce bir araya gelmesi ve "dış unsurların" bölgedeki çatışmaları artıracak adımlardan uzak durmaları çağrısı yaptıkları belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
Video Haberler
- “Seni gebertirim kadın” diyen taksicinin cezası
- İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
- GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı
- Türkiye'de ölmeden grip aşısı olmak yasak
- Antalya'da otel baskını! Dakikalarca işkence yaptılar
- Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
En Çok Okunan Haberler
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama