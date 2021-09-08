6 bin yıllık heykelcik... ABD mahkemesinden ‘Türkiye’ kararı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 10:59

ABD'de Manhattan Bölge Yargıcı Alison Nathan Türkiye'nin "Yıldız Avcısı" heykelciğinin milyarder Michael Steinhardt'tan ve Christie's Müzayede Evi'nden alınarak Türkiye'ye iade edilmesi için açtığı davayı reddetti.

Yıldız Avcısı; "Guennol Stargazer" olarak da bilinen 6 bin yıllık mermerden yapılma bir heykelcik olarak biliniyor.

Yargıç Nathan Türkiye'nin heykelciğin nerede olduğunu onlarca yıl öncesinden bilmesi gerekirken Nisan 2017'de Christie's tarafından açık artırılmaya çıkarılıncaya kadar dava açmayarak haklarına zamanında sahip çıkmadığını söyledi.

Nathan ayrıca 22.9 cm boyutundaki heykelciğin 1906 yılından sonra Türkiye'deki kazılardan çıktığının duruşmalarda kanıtlanamadığını söyledi.

İDDİALARI REDDETTİ

Nathan ayrıca Türkiye'nin, önde gelen sanat eseri koleksiyoncularından Steinhardt'ın heykelciğin nereden geldiğine ilişkin "işaretleri" görmezden geldiği şeklindeki iddiasını da reddetti.

Türkiye'nin ABD'de bulunan avukatları konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. Christie's ve Steinhardt kanadından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Steinhardt ve eşi heykelciği 1993 yılında 1.5 milyon dolar karşılığında satın alırken heykelcik açık artırma ile 14.5 milyon dolar karşılığında satıldı. Ancak teklif veren kişi ödeme yapmadığı için heykelcik halen Christie's de bulunuyor.