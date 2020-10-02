ABD polisinin siyah bir yurttaşa uyguladığı şiddetin ses kayıtları ortaya çıktı
Polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği ABD'de, bu kez de Louisiana eyaleti polisinin bir siyaha uyguladığı şiddetin ses kayıtları Associated Press ajansı tarafından ortaya çıkarıldı.
Associated Press ajansının, Louisiana eyalet polisinin kamera mikrofonundan elde ettiği 27 saniyelik ses kayıtlarında, polislerin Ronald Greene'e uygulanan şiddet hakkında konuştukları duyuluyor. Ses kaydında, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölen Louisiana eyalet polisi amiri Chris Hollingsworth'un bir meslektaşıyla siyahi Greene'in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı telefon konuşmasında, "Boğazını sıktık ve ulaşmaya çalıştığı her şeyi kontrol altına aldık. Sonunda kelepçeledik, üçüncü kişi geldiğinde hala kavga ediyordu. Her yere kan kustu ve aniden gevşedi" dediği duyuldu. Kayıtta, polislerden birinin "Gebertene kadar döverim" dedikten sonra küfrettiği dikkat çekti.
"KAYITLARIN TAMAMI YAYINLANSIN"
Kayıtların ortaya çıkarılması, Greene'in kaza sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri süren polislerin iddialarının doğru olmadığını gösterdi. Greene ailesinin avukatı Lee Merritt, söz konusu ses kaydının bir yıldan uzun süredir açıklanmamış olmasının akıllara zarar olduğunu vurgulayarak eyalet yetkililerine ses kaydının tamamının yayımlanması çağrısı yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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