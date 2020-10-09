ABD seçim anketi: Trump'a destek en düşük seviyede

09 Ekim 2020 Cuma, 10:33

ABD’de Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, seçmenlerin tercihlerini etkileyen en önemli konular arasında koronavirüs salgını yer alıyor.

Reuters-Ipsos anketi kendisi de koronavirüse yakalanan Trump’ın salgında gösterdiği yaklaşımı destekleyenlerin oranının rekor şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve hastaneye kaldırılmasının ardından bu hafta yapılan ankete göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 37’si Trump’ın koronavirüs salgınını ele alış biçimine destek verirken yüzde 59’u karşı çıktı.

SÜREKLİ OLARAK GERİLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Trump’ın net destek oranı, 2 Mart’tan beri belirli aralıklarla uygulanan anketlerin en düşük seviyesi olan -22 seviyesine indi. Destek oranı son on gün içerisinde düzenli olarak geriledi. Reuters-Ipsos anketinde destek oranı 30 Eylül-1 Ekim tarihli anketlerde -11 seviyesindeydi.

SÜREYİ TAMAMLAMIYOR

Öte yandan koronavirüs tedavisi devam eden Trump, tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Fox News’a konuşan Trump, 14 gün karantinada kalması gerekmesine rağmen bu süreyi tamamlamadan miting yapmaya hazırlanıyor.

Ekibinin bu konu üzerinde çalıştığını söyleyen Trump kendisini gayet iyi hissettiğini, cumartesi günü Florida’da, pazar günü de Pennsylvania’da miting yapmak istediğini belirtti.

‘VİRÜSE YAKALANMAM BİR LÜTUF’

ABD’de Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump’ın corona virüsüne yakalanması sonrası adayların ikinci tartışma programının sanal olarak gerçekleşmesine karar verdi. Kararı ‘vakit kaybı’ olarak yorumlayan Trump ise sanal tartışmaya katılmayacağını açıklamıştı.

Trump Twitter’dan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bence benim koronavirüse yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu. Bu gizli bir lütuf” sözleriyle de tepki çekmişti.