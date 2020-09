ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

ABD Yüksek Mahkemesi, yazılı bir açıklama yaparak, Yargıç Ginsburg'un Washington DC'deki evinde metastatik pankreas kanserinden öldüğünü bildirdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, 2020 başlarında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamıştı. Temmuz ayında hastalığıyla ilgili bir açıklama yapan Ginsburg, kemoterapisinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etmişti.

Dönemin ABD Başkanı Demokrat Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, buradaki en önemli liberal yargıçlardan biri olarak tanınıyordu.

Ginsburg'un kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusundaki mücadelesini konu edinen 2018 yapımı 'On the Basis of Sex' (Eşitlik Savaşçısı) isimli film dünya çapında ilgi görmüştü.?

VASİYETİ, DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER ARASINDA TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Ginsburg'un ölümünden günler önce torunu Clara Spera'ya "En büyük dileğim, yeni bir başkan göreve gelene kadar yerime birinin görevlendirilmemesi" dediği belirtildi.

Ginsburg'un ölüm haberinden sonra konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat New York Senatörü Chuck Schumer, "Yeni bir başkanımız olana dek yerine biri atanmamalı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell ise, Ginsburg'un söz konusu vasiyetine rağmen Senato'nun, Trump tarafından aday gösterilen yeni yargıç adayını oylayacağını duyurdu.?

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlayabiliyor.

Cumhuriyetçi Trump'ın mahkemeye muhafazakar bir yargıç adayı belirlemesi bekleniyor.