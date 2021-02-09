ABD’de 75 meteor internet üzerinden satışa çıkarıldı
ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christie’s internet üzerinden 75 meteoru satışa çıkardı.
ABD’deki New York merkezli bir müzayede şirketi, 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay’dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi.
Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi. Christie's müzayedesi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde" dedi.
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